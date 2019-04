Scopre i ladri sul balcone di casa e viene pestato e accoltellato

di Emilio Orlando

ROMAOra è ferito al polso e a una mano: si vedono le ferite profonde e le abrasioni che il malvivente gli ha procurato dopo averlo scaraventato a terra e preso a calci in faccia. Con un coltello appuntito, il ladro ha provato più volte a colpirlo mentre aspettava il complice per fuggire in auto.. La tragedia è stata sfiorata per un soffio in via Santa Maria Licodia, nella zona di Tor Bella Monaca vecchia. Claudio Diaferia ha rischiato di essere ucciso dal ladro che stava cercando di rubare la caldaia dal balcone della sua abitazione, mentre l'uomo si trovava in casa con la moglie e i due figli., intorno alle ventitré. Il quarantasettenne, dipendente dell'Atac, ha sentito dei rumori metallici provenire dal balcone. È sceso in strada senza pensarci due volte e ha sorpreso un ladro che stava cercando di portare via la caldaia. Il malvivente, dopo avergli gridato contro: «Che cazzo vuoi», come una furia gli si è avventato contro e ha tentato di sbattergli la testa conto il telaio di marmo della porta d'ingresso. Quindi lo ha pestato a sangue e, con un pugnale affilato, ha cercato di accoltellarlo.che nel frattempo aveva chiamato i carabinieri: in pochi minuti le forze dell'ordine hanno raggiunto la scena del crimine, ma intanto i banditi erano scappati via in auto. Diaferia è stato trasportato in ospedale.