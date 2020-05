Spara alla moglie e al figlio piccolo e tenta il suicidio: choc a Primavalle

Ha sparato alla moglie e al figlio piccolo per poi puntare la pistola su se stesso e fare fuoco. Tentato omicidio-suicidio a Primavalle periferia Ovest di Roma. A sparare è stata una guardia giurata. I fatti sono avvenuti questa mattina in una abitazione di via Torrigio. Sul posto la polizia.

La guardia giurata avrebbe sparato a moglie e figlio in casa e poi sarebbe uscito in strada. «Ho visto una persona a terra in via Torrigio con una ferita alla gola, sanguinava e ho pensato fosse morto ma poi mi sono reso conto che respirava», ha raccontato un testimone. La polizia sta interrogando i vicini.

