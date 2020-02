Marito e moglie trovati morti in casa: un altro caso di omicidio-suicidio

ROVIGO - Marito e moglie trovati morti in casa in via Concilio Vaticano II. Sembra si tratti di omicidio-suicidio, un nuovo caso dopo quello di poche settimane fa in via Gramsci, dove morirono Tino Bellinello e la moglie Renata Berto, uccisi dal colpo di pistola esploso dall'anziano prima contro la moglie di 78 anni e poi contro se stesso.

La vittima è Luigino Ruzzante, la moglie Eleonora. Sembre che l'uomo al ritorno dal lavoro nella propria abitazione , verso le 12,30, abbia trovato la donna già morta e, chiamando il fratello al telefono sotto shock, abbia detto «La faccio finita anch'io».

Ancora non si conoscono i dettagli: in via Concilio Vaticano II stanno già portando via i corpi dei due coniugi uccisi.

