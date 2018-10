Entra in un bar, spara due colpi al proprietario e fugge: è grave

Un uomo con il volto coperto da passamontagna è entrato stasera in un bar di via Giuseppe Manno, in zona Appio a Roma, e ha sparato due colpi di pistola verso il proprietario, centrandolo alla pancia. L'uomo è poi scappato a bordo di una moto. Il proprietario è stato soccorso. Sul posto la polizia che indaga sulla vicenda. Al momento non si esclude nessuna pista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA