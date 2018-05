Albero crolla su bus Atac, autista resta ferito in viale delle Milizie

Nuovo incidente per un autobus Atac in pieno centro a Roma. «Un albero è caduto alle 3.30 sopra un autobus dell' Atac in viale delle Milizie a Roma, l'autista è stato portato in ospedale con l'ambulanza». Lo rende noto Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista, presieduto da Michela Vittoria Brambilla.



«Servono - prosegue - interventi di consolidamento e messa in sicurezza del patrimonio arboreo cittadino, e non tagli indiscriminati o potature selvagge in totale violazione della direttiva n. 2009/147/CE che vieta assolutamente i tagli di rami e alberi nel periodo di nidificazione degli uccelli». Conclude la nota Sidoli: «Queste opere di intervento garantiscono una corretta crescita armonica degli alberi e riducono anche i pericoli per l'incolumità delle persone. Non si può attendere che gli alberi giunti alla fine del loro ciclo di vita si schiantino al suolo. Occorre agire prima con un piano di monitoraggio ed evitando assolutamente la capitozzatura. Questa tecnica di potatura, diffusamente praticata nella Capitale, non riduce il pericolo né di ribaltamento né di cedimenti, rende solo l'albero più pericoloso nel lungo termine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA