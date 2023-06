Rissa tra genitori durante una partita di bambini: individuato il 47enne che avrebbe colpito il dirigente facendogli perdere il rene

Ha sferrato un calcio violento contro un dirigente sportivo, durante una partita di calcio a Seregno, in provincia di Monza, tra bambini di 8 anni. Un colpo che ha provocato un grave trauma alla vittima, a cui è stato asportato un rene. Dopo due giorni di indagini, è stato individuato il presunto responsabile, si tratta del padre di un piccolo calciatore dei Lions di Muggiò, che ora è indagato per i reati di lesioni personali gravissime con perdita di un organo e rissa, scrive Il Giorno.

Rissa sugli spalti

L'uomo che ha subito il colpo, era intervenuto sugli spalti per sedare una rissa tra genitori, durante la quale il 47enne ha sferrato un forte calcio alla schiena, che ha portato l'uomo in ospedale, dove ha subito l'asportazione del rene sinistro.

Calcio violento

A fornire l'identikit ai carabinieri erano stati alcuni testimoni presenti sugli spalti, mentre il dirigente colpito era riuscito anche a scattare una foto della targa dell’auto dell'aggressore.

Domenica scorsa, quando la partita era quasi terminata è degenerata la situazione, e sono partite le proteste contro l’arbitro, poi gli animi sempre più caldi, ed è iniziata la rissa, mentre i bambini in campo assistevano al pestaggio violento, culminato con il calcio al dirigente della Polis San Giovanni Paolo II, una delle due squadre in campo.

La corsa in ospedale

«Minacce di morte, schiaffi a una signora, poi pugni che volavano da tutte le parti e il calcio, che in quel caos non si capisce da chi sia partito» le parole di un testimone. All'inizio l'uomo colpito alla schiena è riuscito a rialzarsi, ma poi la notte si è sentito male, e quando è arrivato al pronto soccorso i medici hanno riscontrato un'emorragia in corso, che ha reso necessaria l'asportazione.