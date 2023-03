​Rimini, approvata una convenzione per il tratto stazione-fiera che interesserà anche il transito su Ancona

BOLOGNA - Approvata dalla Giunta comunale di Rimini la convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'erogazione di 49 milioni di finanziamento destinati a sostenere la seconda tratta del Metromare, il trasporto rapido di costa che oggi collega la stazione di Rimini con Riccione e che, nel prossimo futuro, estenderà, dalla stazione di Rimini, il suo tracciato verso Nord, proseguendo fino a raggiungere il quartiere fieristico lungo la linea ferroviaria Rimini-Bologna (interesserà quindi anche i pendolari che transiteranno per Ancona).

Il dettaglio

Nel dettaglio è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Rimini e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione del secondo stralcio, che disciplina l'erogazione dei finanziamenti, tempi per il completamento dell'opera e gli impegni delle parti. Per conto del Comune di Rimini l'infrastruttura sarà realizzata dal soggetto attuatore Pmr-Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini attraverso le risorse stanziate dal Ministero e confluite nel Pnrr, per una somma di 49 milioni cui si aggiungeranno le ulteriori risorse a cui il Comune di Rimini accederà attingendo dal fondo stanziato per fronte al rincaro dei costi e destinato alle opere con avvio indifferibile. Il progetto prevede un tracciato che si svilupperà lungo 4,2 km in sede propria protetta che segue la linea ferroviaria Bologna-Ancona, con i due capolinea - Rimini Stazione e Rimini Fiera - e sei fermate intermedie. I lavori saranno aggiudicati entro l'anno, con l'avvio dei cantieri previsto per la prima metà del 2024.