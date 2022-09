Putin, il discorso: «Mobilitazione parziale in Russia: richiamati 300mila riservisti»

Vladimir Putin parla alla nazione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Il presidente russo, in un discorso tv, ha detto che «l'operazione militare speciale è stata inevitabile» ed ha dichiarato una «mobilitazione parziale in Russia, con il richiamo dei militari della riserva» con l'obiettivo «di difendere il nostro territorio, il nostro Paese». Per lo zar «l'obiettivo dell'Occidente, che non vuole la pace in Ucraina, è l'indebolimento e la distruzione della Russia» come già avvenuto con l'Unione Sovietica. Quanto all'attacco a Kiev, «gli obiettivi principali dell'operazione speciale rimangono invariati», una operazione che «era necessaria per combattere i nazisti e liberare il Donbass, oggi quasi completamente liberato».

Putin, il discorso in tv

Putin ha poi ribadito il «sostegno ai popoli» delle quattro regioni che dovrebbero tenere un referendum per l'annessione a Mosca: «La Russia farà di tutto per garantire lo svolgimento dei referendum». Il presidente russo ha quindi lanciato un minaccioso richiamo sul ricorso alle armi nucleari: «L'Occidente ha superato oltre i limiti dell'aggressione alla Russia. Sono loro a ricattarci sull'uso delle armi atomiche. Ma all'Occidente dico: abbiamo tanissime armi con cui rispondere. E useremo ogni strumento per difendere il nostro popolo».

«È nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciato di smembrare e rendere schiava la madrepatria. È quello che stiamo facendo ora, e credo nel vostro sostegno», ha detto poi Putin ha concludendo il suo intervento.

Borsa: Mosca perde fino al 9,6%

Nuovo crollo della Borsa di Mosca dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato la mobilitazione parziale del Paese e ha promesso che userà tutti i mezzi per difendere il Paese. L'indice Moex, che ieri aveva perso l'8,8%, oggi è sprofondato fino a un massimo del 9,6% in avvio di contrattazione per poi recuperare un pò di terreno e limitare le perdite al 5,4%

Shoigu: Russia combatte con Ucraina e tutto l'Occidente

«Non posso fare a meno di sottolineare che oggi combattiamo non solo con l'Ucraina e l'esercito ucraino, ma con tutto l'Occidente», lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu, ripreso dalla Tass. Shoigu ha aggiunto che la Russia sta trovando il modo di contrastare le armi fornite all'Ucraina dai Paesi occidentali

Berlino: «Escalation, passo sbagliato»

L'annuncio di una parziale mobilitazione appena fatto da Vladimir Putin segna «una nuova escalation» nell'aggressione all'Ucraina. Si tratta di «un passo pessimo, sbagliato». Lo ha detto il vicecancelliere tedesco verde Robert Habeck. «Ci consulteremo per vedere come reagire sul piano politico», ha spiegato. Ô chiaro che l'Ucraina dovrà continuare ad avere «pieno sostegno».

Meloni: Putin tradisce difficoltà e debolezza

«Il discorso di Putin tradisce una grandissima difficoltà, debolezza. È una mossa abbastanza disperata che precede due azioni, il referendum farsa per annettere i territori ucraini occupati e la mobilitazione parziale, con cui cercherà di mandare a morire le minoranze e i disperati. Tutto questo mi pare tradisca disperazione». Lo ha detto Giorgia Meloni a Rtl 102.5

Putin declared that “The armed forces will draw on military reservists only, and provide them with additional training along with all the benefits due to people in active military service.”https://t.co/OZIwpkjP0R — Al-Ahed News (@English_AlAhed) September 21, 2022

Zaporizhzhia, Kiev: bombardamenti russi

L'operatore nucleare ucraino Energoatom ha accusato oggi la Russia di aver nuovamente colpito la centrale atomica di Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. «I terroristi russi hanno bombardato nuovamente la centrale nucleare di Zaporizhzhia durante la notte», scrive Energoatom su Telegram.