Pompieri, il calendario sexy 2019 salvato in extremis per beneficenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mancato patrocinio del Comune, ritirato dopo diversi anni, non ha impedito al2019 di vedere la luce. Gli scatti dei vigili del fuoco più sexy della città di, in Spagna, saranno regolarmente in vendita e i proventi saranno destinati a tre associazioni benefiche.Corpi maschili scolpiti e beneficenza: un connubio vincente, come hanno dimostrato tutte le edizioni passate. Quest'anno, però, l'amministrazione comunale del capoluogo aragonese aveva ritirato il patrocinio ufficiale dopo aver giudicato, come aveva già raccontato Leggo , quel calendario troppo sessista e stereotipato.Alla fine, si è giunti ad un accordo, a metà strada tra le parti: i promotori del calendario potranno pubblicizzarlo liberamente, ma senza il patrocinio ufficiale. Il, quindi, sarà regolarmente in vendita ma senza lo stemma del Comune di Saragozza tra i partner dell'iniziativa. La presentazione del calendario si è già svolta davanti al pubblico e il ricavato delle vendite sarà destinato a tre diverse associazioni benefiche. I sindacati dei riportati da Heraldo.es , hanno commentato così: «La polemica, alla fine, ci ha fatto una pubblicità positiva mai vista prima».