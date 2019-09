Poliziotto si spara in caserma: Vittorio si toglie la vita a 53 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si è tolto la vita in caserma a Milano, dove prestava servizio nella Polizia di Stato, Vittorio Colaneri, 53 anni, di Chieti. La notizia, rimbalzata in Abruzzo, ha destato incredulità e commozione: Vittorio Colaneri, che frequentato il Liceo Classico G.B. Vico, era in Polizia da 28 anni. Il fatto si è verificato nella caserma di via Prealpi, sconvolti i colleghi. Sposato e padre di due figli di 18 e 20 anni, Vittorio è fratello di Italo, noto avvocato, che da Chieti ha subito raggiunto il capoluogo lombardo.Vittorio Colaneri, i cui funerali si svolgeranno in Abruzzo, a quanto pare stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista personale. Su Facebook l'ex capo della Mobile teatina Francesco Costantini, lo ricorda così: «Le interminabili partite di pallone, gli albi di Topolino, le battaglie a colpi di figurine, le corse a scuola, le prime uscite in motorino, le versioni di greco, i pomeriggi di studio, le partite di poker, i bagni in piscina, gli appuntamenti al cartello, la casa insieme a Teramo, le partite del.Pescara con me tifoso irriducibile del Chieti, le interrogazioni, i primi amori, il mare, il sole, l'Italia campione del mondo dell'82.Ciao Vittorio, con te se ne va la mia gioventù».