Paura a Senigallia: 50enne di Chieti aggredisce in casa la compagna, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

SENIGALLIA - Era ubriaco e ha aggredito la convivente, al culmine di una lite, dentro la loro abitazione di Senigallia. L'uomo, un 50enne originario di Chieti, in Abruzzo, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate.

La donna medicata in ospedale

La donna ha chiamato il 112, facendo così intervenire i carabinieri. L'uomo, nel frattempo, era uscito di casa ma poco dopo è stato rintracciato e fermato. La donna è stata medicata in ospedale per lesioni risultate guaribili in pochi giorni.