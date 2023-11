Donna trovata morta in casa: accoltellata all'addome, irreperibile il marito

CASOLI - Giallo a Casoli, in provincia di Chieti: questa mattina una donna inglese di 66 anni è stata trovata morta, riversa in una pozza di sangue, nella sua casa in contrada Verratti con profonde ferite da taglio all'addome. Sul posto, nel paese di circa cinquemila abitanti dell'entroterra abruzzese, stanno operando i Carabinieri della compagnia di Lanciano (Chieti) e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti.. La prima ipotesi è che sia stata uccisa al culmine di una lite.

Morta in casa, si cerca il marito

Irreperibile al momento il marito della donna trovata morta in casa. La coppia, entrambi inglesi, si era trasferita in provincia di Chieti da tempo e viveva stabilmente a Casoli.