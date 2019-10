Pinerolo, ucciso a colpi di pistola davanti alla compagna

PINEROLO - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola, oggi a Pinasca, nel Pinerolese (Torino). L'omicidio è avvenuto intorno nella borgata Case Sparse. Sul caso indagano i carabinieri. L'identità della vittima è in via di accertamento.



L'uomo è stato ucciso in strada. L'omicida è fuggito e i carabinieri di Pinerolo sono sulle sue tracce. Posti di blocco sono stati istituiti in tutta la zona. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa della vittima che hanno sentito gli spari. I militari stanno interrogando i testimoni.



Si chiama Mirai Asuntino, 66 anni, originario della Sardegna, l'uomo ucciso oggi a Pinasca, nel pinerolese, nella borgata Case Sparse. È stato ucciso a colpi di pistola mentre era in strada con la compagna. I carabinieri sono sulle tracce dell'omicida. A quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo già noto alle forze dell'ordine. Ultimo aggiornamento: 20:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA