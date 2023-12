Azzurra muore a un mese dalla nascita. I genitori: «Vogliamo sapere la verità». Indagati sei medici

La piccola Azzurra aveva solo un mese quando è morta all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma il 1 dicembre. Era nata alle 19:30 del 2 novembre a Gallipoli. La gravidanza della mamma serena, ma dopo il parto la piccola non sta bene e le sue condizioni peggiorano. A bordo di un aereo militare Azzurra viene portata nella Capitale e nonostante le cure e l'assistenza di medici e infermieri non ce la fa. I genitori sono devastati e vogliono vederci chiaro: «Vogliamo soltanto sapere cosa è successo». Denunciano l'accaduto e la procura apre un'inchiesta. Sei sono i medici iscritti nel registro degli indagati.

La accuse e gli indagati

«Azzurra non ha mai visto la luce esterna», spiega Giovanni Scarascia,l’avvocato della famiglia. «In ospedale è arrivata con una mamma sana e anche lei da un punto di vista genetico sembrava stare bene.

Se è accaduto qualcosa è successo sicuramente in ambiente ospedaliero».

Le accuse ipotizzate sono quelle di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. Gli indagati sono cinque medici in servizio al reparto di ginecologia-ostetricia dell’ospedale di Gallipoli e il ginecologo che ha seguito la gravidanza della donna fino alla 34esima settimana.

La nascita e il malore

Gli esami fino a quel momento settimana erano risultati regolari. Poche ore dopo la nascita, verso le 23, la piccola ha mostrato i primi sintomi ed è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza dall'ospedale Fazzi di Lecce. Azzurra viene stabilizzata e messa in coma farmacologico per 72 ore, poi viene risvegliata perché i medici le riscontrano l’infezione da strafilococco, un batterio di corsia, e nuovamente sedata.

Dopo un arresto cardiaco viene portata d'urgenza con un C130-J dell’Aeronautica Militare al Bambino Gesù di Roma, dove però tutti i tentativi dei medici sono stati vani.