Ragazzino di 13 anni cade dalla sedia a rotelle fuori da scuola, morto dopo 5 giorni di agonia. I genitori denunciano: «Lasciato solo»

LECCE - Un ragazzino di 13 anni è morto dopo cinque giorni di ricovero, per essere caduto dalla sedia a rotelle fuori da scuola. Il dramma si è consumato a Giurdignano, in provincia di Lecce. Sull'accaduto ingada la Procura, riporta Il Quotidiano di Puglia. I genitori del 13enne hanno sporto denuncia alla polizia, che hanno sollevato le ipotesi di mancata custodia e mancata chiamata al 118.

Ragazzo in sedia a rotelle muore a Lecce

Il giovane studente era stato ricoverato il 6 febbraio scorso nel reparto di rianimazione del “Dea-Fazzi” di Lecce.

Secondo le ricostruzioni, il 13enne (affetto da una distrofia muscolare) sarebbe caduto dalla sedia a rotelle all'uscita da scuola, intorno alle 13.30. I motivi della caduta sono ancora in fase di accertamento. Il giovane, dopo l'accaduto, è tornato a casa senza che il fatto destasse troppa preoccupazione a chi l'aveva soccorso.

Rientrato nella propria abitazione, il ragazzo in lacrime avrebbe raccontato l'episodio ai genitori, che preoccupati da un repentino peggioramento delle condizioni di salute del figlio, hanno deciso di recarsi in ospedale a Scorrano per gli accertamenti del caso. Nel corso degli esami diagnostici però il quadro clinico del minore si è aggravato ulteriormente, così i sanitari del pronto soccorso del "Veris delli Ponti" hanno deciso il trasferimento d'urgenza al "Fazzi" di Lecce, riporta ancora il Quotidiano di Puglia. Una escalation di eventi e complicanze cliniche (forse legate alla frattura scomposta rimediata dallo studente alla tibia sinistra) che hanno portato nell'arco di poche ore sino al ricovero nel reparto di Rianimazione. Ieri mattina però, dopo 5 giorni di speranza e cure ospedaliere, è sopraggiunto il tragico epilogo, con il decesso del 13enne che ha gettato nel dolore e nel silenzio i genitori.

L'indagine

La Procura ha aperto un'indagine. Gli avvocati della famiglia della vittima sperano di chiarire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità di chi doveva vigilare, alla luce anche di alcune testimonianze dei compagni della vittima, attualmente al vaglio degli agenti di Polizia.