Bambina di 5 anni azzannata alla testa e al viso dal pitbull di famiglia mentre dorme: è grave, operata d'urgenza

Tanta paura e un finale che poteva essere ancora più drammatico. Una bambina di 5 anni è stata morsa dal cane di famiglia, un pitbull, mentre dormiva in casa a Cutrofiano, in provincia di Lecce. La piccola, ricoverata e operata d’urgenza al “Cardinal Panico” di Tricase, è stata poi trasferita in ospedale al “Dea-Fazzi” di Lecce nel reparto di rianimazione, dove sono attivi due posti di terapia intensiva pediatrica.

La dinamica dell'attacco

La dinamica non è chiarissima ed è al vaglio delle indagini.

Un familiare avrebbe aperto la porta della cameretta della bambina e il cane, senza preavviso, si sarebbe avventato sul corpicino addentandole un polpaccio e la testa. Le grida d'aiuto della piccola hanno allontanato l'animale e allertato i familiari, che hanno subito chiamato i soccorsi.

Dopo l’accesso in pronto soccorso, la piccola è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa per per le gravi ferite riportate. I medici si sono poi concentrati sulle altre lesioni in viso, all’altezza dell’occhio e sugli arti inferiori. Ora la bambina, ancora intubata, è fuori pericolo.