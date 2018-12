Natale e le soluzioni per tutti i gusti: ecco le proposte di Cedroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per un Natale delizioso, originale ed eco-sostenibile, ecco le proposte e i consigli dello Chef Moreno Cedroni.Il Natale è indubbiamente il periodo dell’anno più ricco di emozioni. È una festa di grande portata sentimentale, vissuta dai più con forte trasporto, che lega gli animi e che riesce a riunire le famiglie in un momento di raccoglimento profondo. Le strade vestite a festa, le luminarie che adornano i monumenti e le vie dello shopping, gli alberi che fanno capolino dalle finestre pronti a trasmettere il calore di chi li addobbati. Il Natale è la festa delle feste, è tradizione, non da meno, è tavole imbandite di ottimo cibo in grandissima quantità.Per il “cenone” della Vigilia e il pranzo di Natale le tavole degli italiani sono già apparecchiate. Tovaglie rosse, grandi decorazioni e innumerevoli portate nei menù di ogni famiglia. Per dare un tocco nuovo alla tradizione lo Chef Moreno Cedroni propone:SCAMPI CON POLENTAUna ricetta molto semplice con grandi profumi e sapori. Un piatto che rievoca ricordi e che ben si sposa con questo periodo dell’anno.Ricetta per 4 persone:600 grammi di scampi (50 g/cad);Olio extravergine d’olivaAglioVino bianco50 g di pomodoro frescoSale25 grammi di farina di maisAcquaTagliare a metà gli scampi, privarli del filo intestinale e pulire bene la testa da residui sabbiosi - il crostaceo vive in questo tipo di fondali. C’è una zona al largo di San Benedetto ottima per la pesca dello scampo.Prendere due padelle di alluminio da 30 cm di diametro e versare in ognuna di esse 30 grammi di olio extravergine ed un’unghia di aglio tritato. Disporre quindi gli scampi a raggio, mettere sul fuoco e sfumare con un goccio di vino bianco appena soffrigge. Aggiungere quindi 50 grammi di pomodoro fresco tagliato a dadini, sale ed un cucchiaio d’acqua e cuocere per pochi minuti.Preparare una polenta abbastanza morbida con 200 grammi d’acqua, 25 grammi di farina di mais e 2 grammi di sale. Portare a bollore e cuocere per circa 20 minuti a fuoco bassissimo.Una volta pronte entrambe le cose, mettere un mestolo di polenta in una padella spatolandola sul fondo e adagiare gli scampi su di essa.Per un Natale ecologico:Gli ingredienti per un Natale a basso impatto ambientale sono pochi e semplici: creatività, attenzione ai particolari, occhio alla sostenibilità dal punto di vista economico e sociale.Non si può ignorare infatti il grandissimo problema dell’inquinamento che grava sul nostro Pianeta. Sono milioni le tonnellate di rifiuti di plastica prodotti ogni anno nel nostro ambiente e nella fauna selvatica, con un picco registrato in periodi di feste come questo. È un dato di fatto che durante il periodo natalizio i rifiuti aumentino: basti pensare alle confezioni regalo, all’involucro dei dolci natalizi, agli imballaggi. Non bisogna rinunciare a dolci e regali, ma un pizzico di attenzione in più potrebbe grandemente contribuire ad aiutare il nostro Pianeta che affoga ogni giorno in un mare di rifiuti.Ecco i consigli per un Natale eco-friendly, a tavola, suggeriti dallo Chef Cedroni:"Utilizzate i servizi buoni delle feste e i bicchieri in vetro, non vi fate prendere dalla fatica del dover lavare le stoviglie, anche questo è un rito aggregativo che ci fa stare insieme. Oppure, se per il cenone della Vigilia o quello di Capodanno o per il pranzo di Natale avete in programma di usare le stoviglie di plastica, esistono in commercio valide alternative come le stoviglie in materiale compostabile certificato (ai sensi della Norma EN 13432): piatti, bicchieri e posato di minimo impatto che possono essere trasformate in compost, senza costituire rifiuti da smaltire. Non dimenticare, a fine pasto, la raccolta differenziata."