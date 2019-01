Sorprende il rivale con l'ex e lo colpisce con una katana: preso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli hanno sottoposto a fermo E.G., 34 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dall’uso delle armi .Il 5 gennaio gli agenti intervenivano in via Masseria Pepe, accertavando che un 42enne era stato colpito da un fendente all’addome.L’uomo veniva trasportato in gravi condizioni e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico presso un ospedale cittadino. Dopo una serrata attività info-investigativa, i poliziotti sono riusciti ad individuare e a bloccare il 34enne presso l’abitazione di un amico.Gli agenti hanno accertato che la causa dell’aggressione sarebbe consistita in motivi di gelosia.Infatti il 42enne al momento dell’aggressione era in compagnia della ex convivente di E.G. Questi metteva in opera l’aggressione, scagliandosi violentemente contro il 42enne, con una katana giapponese, colpendolo all’addome, mentre il complice lo colpiva ripetutamente con una mazza da baseball.La ex convivente più volte ha denunciato per atti persecutori l’ex convivente, che si è mai arreso alla fine della relazione.E.G. è stato condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.