Un morto e 30 intossicati dopo il pranzo natalizio: la vittima era figlio dell'ex sindaco

RIPI - Un morto e malore per 30 persone a Ripi, in provincia di Frosinone, dopo un pranzo natalizio. Sul caso stanno indagando i carabinieri per capire se i malori siano stati causati da intossicazione o da altro. La vittima è un anziano di 89 anni, Sossio Celli, figlio dell'ex sindaco del paese. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.

LEGGI ANCHE:

Fuggono intossicate dalla discoteca, quattro ragazze in ospedale: «Spruzzato spray urticante»

Mangiano il risotto con i funghi raccolti: famiglia avvelenata, gravi i genitori

Al pranzo, organizzato all'interno della palestra comunale per celebrare le festività, era stato affidato a una ditta di catering e vi hanno partecipato circa 400 persone. Al momento nessuno dei partecipanti alla cena ha presentato denuncia.

Ultimo aggiornamento: 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA