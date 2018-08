Tragedia in montagna, trovati i tre corpi degli alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Sono stati trovati i corpi senza vita di Elisa Berton, 27 anni e dei i fratelli Luca (31), il suo fidanzato, e Alessandro Lombardini (28), scomparsi sul Monte Bianco nella zona della Petite Aiguille Verte (3.512 metri), una vetta che avrebbe consentito al gruppo di rientrare in giornata a casa, nel torinese. Alle operazioni hanno preso parte anche i militari del Sagf di Entrèves e Bardonecchia.



Le ricerche sono state aiutate da un apparecchio in grado di rintracciare i cellulari: il sistema funziona creando una sorta di cella artificiale a cui il cellulare, anche in assenza di campo, dovrebbe agganciarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA