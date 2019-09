Due alpinisti morti alle Pale di San Martino, caduta di centinaia di metri

Tragedia durante la notte sulla parete del, alle Pale di san Martino in. I corpi di duesono stati recuperati con l'ausilio di quattro Tecnici di Elisoccorso del Soccorso Alpino e due operatori della Stazione Primiero dell'Area operativa Trentino orientale del Soccorso Alpino. Si tratta di due alpinisti veneti originari di Monselice () e di Villafranca Padovana. Il loro mancato rientro - informa il Soccorso Alpino - era stato segnalato verso le 20.30 di ieri dal gestore del rifugio Velo della Madonna, dove i due avrebbero dovuto trascorrere la notte.Il ritrovamento è avvenuto verso le 7.15 di oggi da parte dell'equipaggio dell' elisoccorso . Per la cordata è stata fatale una caduta di alcune centinaia di metri mentre stava progredendo sulla via Scalet-Biasin, per cause ancora da accertare. Dopo il nullaosta del magistrato, sono state elitrasportate alla camera mortuaria di Transacqua (Trento).