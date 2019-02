Daniele Nardi, l'alpinista è disperso da 48 ore sul Nanga Parbat

L'ultimorisale a domenica, quando Daniele Nardi ha chiamato la moglie da circa sei mila metri di quota, al Campo 4. Da 48 ore non si hanno più notizie dell'alpinista laziale, originario di Latina, impegnato nell'ascensione invernale del Nanga Parbat , in Pakistan . Assieme a lui c'è anche l'inglese Tom Ballard. I duelungo lo sperone Mummery, su una via mai percorsa. Secondo lo staff della spedizione l'assenza di comunicazione da parte degli alpinisti potrebbe essere provocata dal maltempo oppure dalle batterie del telefono.