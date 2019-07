Scoppia l'incendio nell'albergo: dipendenti e vigili del fuoco intossicati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MISANO - Un incendio è scoppiato poco dopo le 10 in un albergo di viale Sardegna a Misano.La scinitilla sarebbe scoccata nella lavanderia, per poi espandersi rapidamente, tanto che la nube di fumo è visibile da chilometri di distanza. I vigili del fuoco sono all'opera per domare il rogo, ma sono almeno 6 le persone, tra dipendenti e vigili del fuoco, che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche per pincipi di intossicazione. Completamente bloccato il lungomare di Misano