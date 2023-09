Meteo, con l'Ottobrata caldo come fosse agosto: con l'anticiclone africano l'estate è infinita

Più che un'Ottobrata, un'estate che non è mai davvero finita quella italiana. L'Ottobrata è in genere un periodo di tempo più stabile e più mite nel mese di ottobre dopo la rottura degli equilibri estivi dell'inizio dell'autunno a settembre. Ma di fatto questa rottura non c'è mai stata. L'estate non ha mai lasciato l'Italia salvo che temporaneamente per degli isolati passaggi instabili che potrebbero essere definiti persino fisiologici nel contesto anticiclonico. E poi dato che le temperature saranno non miti ma calde, non certamente da ottobre, dovremmo proprio definirla una "Agostata".

Ottobrata estiva

Scherzi di parole a parte, secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo l'anomalia causata dalla scomoda presenza sull'Europa occidentale dell'anticiclone africano (ribattezzato Sonja dell'Università di Berlino) durerà ancora diversi giorni.

Sembra ridotto anche il passaggio instabile previsto per la prossima settimana, e la fase stabile e calda che interesserà l'Italia sarà doppiamente anomala, sia per le temperature che raggiungeremo, sia per la durata.

La giornata più calda

Dopo un weekend dal sapore estivo, se escludiamo qualche isolato temporale sabato sull'estremo Sud, anche l'inizio della prossima settimana non sarà da meno. La giornata più calda dovrebbe essere proprio quella di martedì con temperature massime di 30°C o superiori diffuse su gran parte dell'Italia. In Sardegna si potrebbero toccare anche punte di 33°C.

Quanto dura "l'estate"

Tra mercoledì e venerdì avremo un contenuto calo delle temperature e poi i modelli ripropongono un nuovo aumento termico per il weekend 7-8 ottobre. Non saranno escluse ancora punte massime di 29/30°C. Per quello che possiamo vedere questa situazione anomala andrà avanti fino alla fine della prima decade di ottobre, pur non escludendo qualche veloce e isolato passaggio instabile.