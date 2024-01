Meteo, arriva il gelo: allerta maltempo in 13 regioni. L'Epifania con pioggia, neve e vento forte

Arriva un ciclone d'aria gelida che porterà l'Italia in pieno inverno: attesi neve, piogge e vento. Oggi la Protezione civile ha diramato una allerta malempo arancione e gialla che coinvolge in totale 13 regioni.

La perturbazione di origine atlantica, giunta ad interessare nostra Penisola, sarà accompagnata da intensi venti di burrasca dai quadranti occidentali, ad iniziare dalla Sardegna ed estendendosi a gran parte delle regioni meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso prevede dal primo mattino di oggi, sabato 6 gennaio, venti di burrasca sud-orientali su Puglia centro-meridionale e settori ionici di Basilicata e Calabria settentrionale.

Allerta gialla in tredici regioni

Si prevedono, inoltre, venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti occidentali, con locali raffiche di tempesta, su Sardegna, Sicilia occidentale e meridionale e sulla Calabria ionica centro-meridionale, in estensione dalla sera al resto di Sicilia e Calabria. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per oggi, sabato 6 gennaio, allerta arancione per rischio idrogeologico su un settore della Toscana. È stata valuta, inoltre, allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Meteo sabato 6 gennaio

Le previsioni di 3BMeteo.

Nord, ampie aperture su Piemonte occidentale, Valle d'Aosta e Liguria, ancora molte nubi altrove con fenomeni deboli in Lombardia e ancora a tratti intensi sul Triveneto.

Meteo domenica 7 gennaio

Neve sulle Alpi dai 1100/1200m in calo serale. Centro, tempo perturbato con rovesci e temporali, localmente anche intensi sulle regioni tirreniche. Neve in Appennino a quote alte ma in calo fino a 1300/1700m la sera. Sud, sensibile peggioramento soprattutto dal pomeriggio sui settori Peninsulari con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. Temperature in lieve calo anche al Centro. Venti forti a rotazione ciclonica con mari molto mossi o agitati e mareggiate.

Nord, maltempo sull'Emilia Romagna con rovesci, temporali e neve dai 700/1000m, chiuso anche tra medio bassa Lombardia, medio basso Triveneto, basso Piemonte e Liguria con fenomeni sparsi. Maggiori aperture sulle Alpi. Centro, molto nuvoloso con piogge, rovesci e nevicate in Appennino sopra i 1500m, ma localmente più in basso. Sud, spiccata instabilità con rovesci e temporali intermittenti, più frequenti sui settori tirrenici, neve a quote alte in Appennino, fino a 1000/1200m sulle Isole maggiori. Temperature in ulteriore calo ovunque. Venti ancora forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati con mareggiate.