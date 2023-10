Meteo, ciclone atlantico sull'Italia: temporali e venti fino a burrasca. Prossima settimana ancora maltempo

Meteo, ciclone atlantico sull'Italia: temporali e venti fino a burrasca. Una forte ondata di maltempo sta sferzando il nostro Pese da venerdì e ancora per questo weekend sono previsti intensi nubifragi in molte regioni. Assisteremo ancora ad una serrata attività atlantica che, a poco a poco, si muoverà verso il settore europeo occidentale. Cosa significa per l'Italia? Secondo 3bmeteo, questo fenomeno comporterà correnti meridionali umide foriere di precipitazioni, a tratti anche intensi.

Le previsioni

Nella prima parte della settimana prossima, a partire dalla notte di domenica 22 novembre e le prime ore di lunedì 23, il maltempo si trascenerà dietro pioggie e fenomeni intensi a partire tra martedì e mercoledì. L'artefice del peggioramento è un vortice che si che formerà sull'Inghilterra aiutato da una depressione extratropicale più bassa, che risalirà gradualmente di latitudine nel corso dei prossimi due giorni.

Domenica 22 ottobre

Nord: In questa giornata oltre alle nebbie mattutine in pianura, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Centro: La giornata trascorrerà con un tempo in gran parte soleggiato, ma con cielo irregolarmente nuvoloso dappertutto. Temperature stabili. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto. Temperature massime in leggera diminuzione.

Lunedì 23 ottobre

Nord: Fatta eccezione per qualche nebbia sulle pianure, la giornata risulterà soleggiata su tutti i settori, ma entro sera peggiora in Liguria. Centro: La giornata trascorrerà all'insegna di un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Valori massimi fino a 25 gradi. Sud: Pressione in aumento.

Prossimi giorni

Nella seconda parte della settimana, si legge sul sito di 3bmeteo, il vortice atlantico salirà di latitudine e continuerà a esercitare la sua azione su gran parte dell'Europa occidentale. Intense perturbazioni transiteranno da ovest verso est ma i modelli vedono questi passaggi più alti rispetto all'Italia che dunque non dovrebbe esserne interessata, non in modo diretto almeno. Il nostro Paese sarà esposto prevalentemente al richiamo umido innescato sul Mediterraneo da questi fronti. Ciò comporterà comunque una nuvolosità spesso insistente al Nord e sulle regioni occidentali con possibilità di qualche pioggia a carattere intermittente mentre il versante adriatico resterebbe più protetto. Il contesto termico sarebbe mite perchè caratterizzato da aria afro mediterranea.