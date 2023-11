Matthew Perry, l'eredità a chi va? Patrimonio da oltre 120 milioni di dollari tra royalties e ville, ecco quanto guadagnava

Qual è l'eredità di Matthew Perry? A chi andrà la sua fortuna? L'attore ha accumulato un cospicuo patrimonio nel corso della sua carriera. Molto, però, l'ha anche speso. Ingenti le somme versate nella lotta contro le dipendenze. Una cifra che si aggira intorno ai nove milioni di dollari, secondo sua stessa ammissione. Qual è quindi il suo patrimonio? Scopriamolo insieme.

A quanto ammonta la fortuna lasciata da Perry?

Si stima che il patrimonio dell'attore si aggiri intorno ai 120 milioni di dollari.

Come è diventato ricco?

Gran parte di questa fortuna l'ha accumulata durante gli anni delle riprese di 'Friends'. Periodo in cui, come rivela la sua autobiografia, guadagnava un milione di dollari a settimana. Perry ha ricordato che inizialmente la produzione considerava questa cifra eccessiva e aveva chiesto una diminuzione del suo stipendio. “Ci hanno pagato quella cifra per ogni episodio - ha rivelato -. Sembrava molto. Quindi abbiamo chiesto loro di ridurre il compenso. Ma alla fine abbiamo potuto goderci tutto grazie alla gentilezza di David Schwimmer e alle sue capacità di negoziazione. David, ti devo circa 30 milioni di dollari”. In totale, Matthew avrebbe guadagnato circa 90 milioni di dollari solo dallo stipendio base di "Friends". Senza contare le royalties, che porterebbero nelle tasche dell'attore fino a 10-20 milioni di dollari all'anno come rivelato da un avvocato del settore.

Le ville

C'è poi un patrimonio immobiliare non indifferente. Dopo la messa in onda della prima stagione di "Friends", Matthew ha acquistato la sua prima casa a Los Angeles. All'epoca rivleò alla stampa: "Quando sei in una sitcom di successo, tra la prima e la seconda stagione compri una casa". Ha venduto quella prima casa nel 2001 per 2 milioni di dollari. Poi, nel 1999, ha pagato 3,2 milioni di dollari una villa di quasi 2000 metri quadrati a Beverly Hills. L'ha ristrutturata, e poi venduta nel 2005 per 6,9 milioni di dollari. Nello stesso anno ha pagato 1,7 milioni di dollari per un appartamento a West Hollywood, un tempo appartenuto a Elton John.

Ha venduto questo immobile nel 2014 per 5,7 milioni di dollari. Nel 2008 ha pagato 4,475 milioni di dollari per una casa a Los Angeles, ceduta nel 2011 per 4,6 milioni di dollari. Nel 2011 arriva la casa a Malibu, sulla spiagga. Prezzo? 12 milioni di dollari. Messa in vendita per 15 milioni di dollari nell'agosto 2020, l'ha venduta nel gennaio 2021 per 13,1 milioni di dollari. Nel 2017, Matthew ha pagato 20 milioni di dollari per un grande attico a Century City, in California. Ha messo in vendita l'attico nell'agosto 2019 per 35 milioni di dollari. Qui ha perso molto. Nel giugno 2021 ha accettato 21,6 milioni di dollari. Chi l'ha comprata? Rihanna..

Le spese per le dipendenze

La ricchezza è stata cruciale nella sua lotta contro le dipendenze. In un'intervista alla rivista 'People' ha ammesso: "Il fatto che sarei disposto a rinunciare a tutto per superare questa malattia è assolutamente vero". “Dovrei essere morto”. L' attore di 17 Again è andato in riabilitazione 15 volte e ha partecipato a 6.000 incontri di Alcolisti Anonimi. Ispirato dal suo stesso viaggio, ha fondato Perry House, una struttura abitativa sobria che è rimasta attiva fino al 2015.

Chi sono gli eredi

Secondo quanto riportato dai media come 'Page Six', i suoi eredi sarebbero i genitori: Suzanne Langdon e John Bennett Perry. Nonché i cinque fratelli: Caitlin, Emily, Will, Madeline (da parte di madre) e Maria ( da parte di padre). Con lei aveva un rapporto speciale. Come racconta nella biografia: “Mentre ero intrappolato come un automa, Maria era al mio fianco. Tutto quello che mi è successo è stata colpa mia e ho pianto. Ma Maria ha fatto tutto il possibile per consolarmi”.