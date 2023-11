Jennifer Aniston devastata dalla morte di Matthew Perry. Gli amici preoccupati: «Ha perso 5 chili e non esce più di casa»

Jennifer Aniston non esce più di casa, non risponde ai messaggi e ha perso cinque chili. L'attrice è distrutta per la morte inaspettata di Matthew Perry, suo amico e compagno di scena con cui ha condiviso il set della sitcom Friends dal 22 settembre 1994 al 6 maggio del 2004. E gli amici sono molto preoccupati per lei. Secondo Page Six, la pagina di gossip del New York Post, Aniston sarebbe “completamente a terra. Non si era ancora ripresa dalla morte del padre, la scomparsa di Matthew è stato il colpo di grazia”. "Dei cinque di Friends sopravvissuti, lei e Courteney Cox sono quelle che l'hanno presa peggio", ha detto una fonte, notando che per Aniston, che nella sitcom era Rachel, la perdita dell'amato Chandler Bing di Friends è stata la seconda in un anno.