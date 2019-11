Salvini: «Spero si voti a Roma entro primavera. Greta? Se viene qui scompare in una buca»

«Ho portato mia figlia alla fiera del giocattolo e ha spedito una letterina a Babbo Natale. Potendo farlo io chiederei che entro la primavera si possa votare a Roma, nel Lazio e in Italia». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco del teatro Italia di Roma.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi, Salvini sorpassa Conte nella classifica dei leader con più fiducia. Lega primo partito

«Vogliamo un sindaco onesto e capace». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco del teatro Italia di Roma. «Io sono di coccio, mi piacciono le sfide difficili. Perché uno della Lega? - ha detto Salvini rivolgendosi alla platea- Perché li avete provati tutti». «Questo è l'inizio di un percorso che dura al massimo un anno e mezzo», ha aggiunto.



«Roma non ha bisogno di eccezionalità ma uno straordinario bisogno di normalità, di uomini e donne che amano città» Mi ricordo anche una frase del Marchese del Grillo: «Occorre umiltà - ha detto - mi ricorda 'io sono io e voi non siete un cazzo. Non vedo l'ora di trovarmi in tribunale per vedere chi ha difeso e chi ha tradito gli interessi del popolo».