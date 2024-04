Salvini e l'amore con Francesca Verdini: «Sono pronto per un altro figlio anche se ho 51 anni e il mal di schiena»

«Sono pronto per un altro bambino. Per sveglie notturne, pappe e pannolini. Mi piacerebbe». A parlare è Matteo Salvini al settimanale Chi. Salvini, fidanzato con Francesca Verdini, ha già due figli Federico di 21 anni e Mirta, di 11 anni, da precedenti relazioni. «Non sono come una mamma ovviamente, ma sono un papà attivo, cerco di fare il mio - spiega - Certo, a 51 anni, ho gli occhiali, il mal di schiena e non posso sollevare pesi a lungo, ma siamo pronti, magari per un maschietto».

Salvini, i figli e la differenza d'età

Con le madri dei suoi figli Salvini ha «buoni rapporti - spiega - di base sarei un fedele.

L'amore per Francesca Verdini

Salvini e Verdini fanno coppia fissa da cinque anni: per ora niente figli ma hanno una barboncina, Caterina. «Dopo una settima di frequentazione Francesca si è trasferita da me», racconta il ministro. Il regalo più bello? «La festa per i miei 50 anni. Mettere insieme famiglia e politica è complicato, per questo sono contento che i miei genitori abbiano visto gli amici di sempre insieme a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Sarà un ricordo indelebile anche perché Silvio è scomparso poco dopo».