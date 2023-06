Matteo Salvini paparazzato a Ostia mentre bacia la fidanzata Francesca Verdini

Il vicepresidente del Consiglio non riesce a non baciare la sua compagna, Francesca Verdini, di 20 anni più giovane di lui. È più forte di lui. Vince la passione sul lido di Ostia dove Matteo Salvini ha deciso di rilassarsi tra un consiglio dei Ministri e l'altro. A dire il vero ci vorrebbe provare anche lei. Ma niente: Matteo si trasforma in un provocatore e non lascia in pace Francesca intenta a leggere un libro sulla storia dell’Italia contemporanea.

Il ministro delle Infrastrutture - paparazzato dal settimanale Gente - sembra che abbia proprio bisogno di attenzioni.

E così Matteo continua a stuzzicarla: coccole e baci costringendola a rinunciare al suo libro.

Il segretario della Lega finalmente raggiunge il suo obiettivo. Anzi finisce dentro un obiettivo di un fotografo ben appostato. Lui se ne accorge e sorride. Lei anche. Matteo Salvini in versione tenerone non appare tutti i giorni. E nemmeno in spiaggia, in costume, con un fisico non certo da baywatch...

Ma i muscoli non servono. Quando si parla di donne Matteo ha dimostrato di saperci fare. Le due "fidanzate" illustri lo dimostrano. Basta chiedere a Elisa Isoardi per avere conferme...