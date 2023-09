Sonosfera, Rossini e gastronomia: "Linea Verde Life" a Pesaro con Elisa Isoardi e Monica Caradonna

PESARO - Elisa Isoardi e Monica Caradonna fanno tappa nelle Marche, a Pesaro, la citta di Gioacchino Rossini, con un doveroso tributo al grande maestro, nella puntata di "Linea verde life", in onda domani, sabato 30 settembre alle 12.30 su Rai 1. Le conduttrici visiteranno, infatti, il Conservatorio di Pesaro dedicato a Rossini e scopriranno i suoni della foresta primaria grazie alla Sonosfera, un sito straordinario di alta tecnologia acustica per capire meglio il nostro pianeta. Non manchera il mare con una start up tutta pesarese per indagare i fondali marini. E poi, la gastronomia, che a Pesaro ha un grande spirito guida, Gioacchino Rossini, gran musicista e vero, ma anche estimatore dei piaceri della vita.