Monte San Bartolo, Elisa Isoardi alla scoperta del parco naturale: ​«In sella a un cavallo sogno di volare»

PESARO- Le Marche regione dalle mille meraviglie. Ne sa qualcosa anche la conduttrice Rai Elisa Isoardi che farà scoprire agli spettatori le meraviglie del Monte San Bartolo, un'area naturale protetta che affaccia sulla costa adriatica nella provincia di Pesaro e Urbino. In quest'area ci sono viste mozzafiato per i viaggiatori e un contatto molto stretto con la natura. In particolare durante le celebri escursioni a cavallo.

LEGGI ANCHE: Le tagliatelle e quell'addio al celibato premonitore: tutte le Marche esultano con Tamberi, il campione

Il post

"Da ragazzina ogni volta che avevo qualche pensiero scappavo tra i boschi ed in sella ad un cavallo mi sembrava di volare senza ali. Sono passati tanti anni da quei giorni e risalire a cavallo oggi mi da ancora la stessa, unica sensazione di libertà" scrive Elisa Isoardi sui social dopo aver condiviso un'esperienza tutta da vivere a cavallo.