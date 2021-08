Elisa Isoardi, "incidente" al parabordo della barca al largo in Sardegna, poi il tuffo riparatore

Elisa Isoardi, "disavventura" in barca in Sardegna. Lei si tuffa in mare: «Stava arrivando al largo...». L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna con un'amica, tutto documentato sui social. E proprio nell'ultimo pomeriggio di relax al largo di Golfo Aranci, è accaduto un piccolo "incidente".

L'incidente

Forse a causa del mare mosso, l'imbarcazione ha perso un parabordo. È proprio Elisa Isoardi a tuffarsi in acqua per recuperare il galleggiante. A riprenderla, l'amica dal ponte della barca: «Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci».

Prova di coraggio

Elisa Isoardi - che già durante l'Isola dei Famosi aveva dato prova del suo coraggio - si tuffa senza esitazione tra le onde e recupera il parabordo. Il filmato "dell'impresa" è stato condiviso su Instagram. Ed è boom di like.

