Salvini: «Serve un tetto del 20% di alunni stranieri per classe, segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan»

Matteo Salvini a «Porta a Porta» su Rai 1, parla della questione stranieri a scuola. «Bisogna mettere un tetto di alunni stranieri in ogni classe, per tutela loro e per tutela anche di tutti gli altri bambini. Se hai tanti bambini che parlano lingue diverse e non parlano l'italiano è un caos. Bisogna controllare la presenza di bambini. Un 20% di bambini stranieri in una classe è anche stimolante perché conosci lingue e culture. Ma quando gli italiani sono il 20% dei bambini in classe, come fa una maestra a spiegare?», ha detto il ministro dei Trasporti e segretario della Lega.

Salvini e gli stranieri in classe

«È giusto spiegare ai bambini di ogni etnia o religione quanto è bello conoscerci, però siamo in Italia. Occorre la reciprocità, non credo che in nessun Paese islamico chiudano per la Santa Pasqua o per il Santo Natale.

Finché l'Islam non si darà una struttura e non riconoscerà la parità tra uomo e donna chiudere la scuola mi sembra un pessimo segnale. È un segnale di cedimento e arretramento chiudere per il Ramadan», ha proseguito.

«Se devo scegliere tra Macron che parla di guerra e Le Pen che parla di pace, io scelgo tutta la vita Marine Le Pen». Sarà importante la scelta degli italiani tra la guerra e la pace con il voto del 9 giugno per l'Europa - ha spiegato Salvini - e sarà altrettanto importante il voto degli americani a novembre perché - guarda caso - ad ogni presidenza democratica, di sinistra, sono corrisposti anni di guerra, a ogni presidenza repubblicana sono corrisposti anni di pace. Il tanto vituperato Trump fu quello che portò ai patti di Abramo. Io spero vincano i repubblicani».