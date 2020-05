Mamma Katia muore sulla spalla del compagno dopo aver lottato per 7 anni contro la malattia

SAN BIAGIO - Era a casa, assistita dalla famiglia. Ha avuto una crisi respiratoria, poi un respiro più profondo e si e accasciata, priva di vita, sulla spalla del compagno Luca.

È morta così, domenica, Katia Zanutto, 47 anni compiuti il 2 febbraio, originaria di Negrisia di Ponte di Piave, ma residente a Fagarè di San Biagio. Da oltre 7 anni combatteva contro un tumore che non le ha lasciato scampo: una lunga battaglia, terminata domenica con il tragico epilogo, che ha lasciato nel dolore i familiari e l'intera comunità di Fagarè della Battaglia. La donna, madre di un ragazzo di 11 anni, Simon, lascia il compagno Luca Lappon, la madre Mirca, i fratelli Stefano e Adriano.

I MESSAGGI

La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusaieri e molti sono stati i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia della donna, sia dalla comunità della frazione di San Biagio di Callalta, in cui viveva, che da quella di Negrisia di Ponte di Piave, dove la 47enne era nata e cresciuta. Troppo presto hai preso il volo - si legge nella pagina Facebook Sei di Fagarè della Battaglia se - che tu possa finalmente trovare la pace e la serenità che ti mancava da troppo tempo, Buon viaggio Katia che possa vegliare su tutti i tuoi cari dal cielo, in particolare il tuo amato figlioletto Simon che ha ancora tanto bisogno della tua guida. Un abbraccio e sentite condoglianze a Luca Lappon alla mamma Mirca, ai fratelli e ai familiari affinché troviate la forza di superare questo doloroso lutto. Con molta facilità abbiamo imparato a volerti bene da subito - recita un altro messaggio - per la tua ironia, la tua tenacia e la tanta forza che avevi, da sorprenderci ogni volta che ci incontravamo. Credo che chi ha avuto modo di conoscerti possa solo condividere questo con me. Sei stata una grande guerriera, una leonessa.

IL SALUTO

Il funerale di Katia Zanutto sarà celebrato domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fagarè di San Biagio di Callalta. Al termine del rito religioso il feretro raggiungerà il cimitero di Ponte di Piave dove sarà sistemato vicino a quello del padre. Ieri pomeriggio anche l'amministrazione comunale di San Biagio di Callalta ha voluto partecipare al cordoglio per la morte di Katia Zanutto: un telegramma di condoglianze e vicinanza è stato inviato ai familiari della donna.

