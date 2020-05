Coronavirus, altre due vittime il giorno dopo gli "zero morti". Nelle Marche sono 986/ La mappa interattiva del contagio provincia per provincia

ANCONA - Epidemia di Coronavirus, oggi, lunedì 18 maggio, torna a salire il bilancio delle vittime delle Marche, solo 24 ore dopo il giorno in cui, per la prima volta dopo mesi, non c'erano stati morti nella nostra regione. Oggi il Gores ha segnalato 2 vittime: un uomo di Sarnano (Mc) di 82 anni e una donna di Pesaro di 62, entrambi con patologie pregresse. Il totale dall'inizio dell'emergenza sale a 986 vittime.

LEGGI ANCHE: Ripartono i casi di Covid, 70 scuole di nuovo chiuse in Francia a una settimana dalla fine del lockdown

LA MAPPA INTERATTIVA DEL CONTAGIO PROVINCIA PER PROVINCIA



LEGGI ANCHE: Coronavirus, nelle Marche 261 guariti in un giorno, ma c'è qualche ricoverato in più

OGGI 11 NUOVI POSITIVI NELLE MARCHE

Sono stati 11 i tamponi positivi segnalati oggi nelle Marche. Pesaro è la provincia con più casi: 2.731 (+1), seguita da Ancona con 1.867 (+8), Macerata con 1.105 (+2), Fermo con 458 (-) e Ascoli con 290 (-). Sono 227 (-) i casi provenienti da fuori regione.



Ultimo aggiornamento: 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA