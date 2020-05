La marineria di Civitanova in lutto, Maddalena Lepretti stroncata da un male

CIVITANOVA - Il mondo della marineria civitanovese piange Maddalena Lepretti, una donna conosciuta e apprezzata per il suo carattere affabile e i suoi modi di fare sempre gentili. Si è arresa, all’età di 62 anni, ad una malattia che non le ha lasciato scampo e contro la quale lottava già da parecchio tempo. Il dramma è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 19. Maddalena Lepretti, amata per il suo sorriso e volto noto nel mondo della marineria, poiché parte di una famiglia di pescatori, si è spenta dopo una malattia contro la quale, come si diceva, lottava già da diversi anni. Era nipote di Luigi Lepretti, il comandante del peschereccio Elsa Madre, scomparso in un tragico incidente in mare nel 2004: urtato a poppa il peschereccio di Lepretti affondò dopo pochi minuti al largo della costa civitanovese dopo l’urto con un’altra imbarcazione.

Maddalena Lepretti lascia il marito Lino Palestini, anche lui proveniente da un'altra famiglia nota nel mondo della marineria civitanovese, i figli Veronica e Vittorio, i genitori Giuseppe e Margherita e i fratelli Domenico, Annamaria e Carlo. Oggi l'addio. I funerali della donna saranno celebrati nella mattinata di oggi, alle ore 9.45, partendo da via Pola per la chiesa di Cristo Re. Poi la salma di Maddalena Lepretti sarà tumulata nel cimitero di Civitanova Alta. La notizia si è subito diffusa a Civitanova, a partire dalla zona del borgo marinaro dove viveva la famiglia di Maddalena Lepretti. In tanti, su Facebook, hanno voluto ricordare il sorriso, la dolcezza e l'allegria della sessantaduenne con messaggi di condoglianze, carichi di affetto nei confronti della donna.