Litigano per il gatto, il marito accoltella la moglie: la donna gravissima in ospedale

Una lite per il gatto è degenerata in dramma. Una donna di 48 anni, Marina Viessone, è infatto ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Maggiore di Cremona dopo essere stata accoltellata dal marito, al culmine di una lite per un gatto. L'uomo, il 56enne Carmelo Marino, è stato arrestato.

La lite per il gatto

L'aggressione è avvenuta nella sera di sabato scorso a Ostiano (Cremona), nella casa al civico 58 di vicolo Facconi dove vive la coppia. Lo riporta La Provincia di Cremona. Marina Viessone, 48enne originaria di Torino, è stata raggiunta da cinque coltellate, quattro all'addome e una al collo. A sferrarle il marito, originario di Messina e fino a pochi giorni fa addetto alle pulizie in una falegnameria in provincia di Brescia. La lite sarebbe scaturita per un gatto: la donna lo aveva trovato e portato a casa, il marito non voleva saperne e lo aveva preso e abbandonato in strada. Ad aggravare lo scontro tra i coniugi, l'abuso di alcol.

Accoltella la moglie, arrestato

Carmelo Marino, che ha precedenti per droga, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato dai futili motivi. Ora si trova nel carcere di Ca' del Ferro, a Cremona, mentre la moglie è stata sottoposta ad una delicata operazione e lotta tra la vita e la morte, ricoverata in terapia intensiva. Il 56enne è difeso dall'avvocato Santo Maugeri e oggi è stato sottoposto ad un interrogatorio di garanzia, da remoto, dal gip Giulia Masci. «È stato lui stesso a chiamare i soccorsi e i carabinieri, collaborando con gli operatori del 118. Sia lui che la moglie vengono da un percorso di recupero in comunità e sabato scorso avevano bevuto molto per tutto il giorno, prima di litigare per il gatto. Ora è molto dispiaciuto e chiede notizie della moglie», ha spiegato il legale dell'uomo.