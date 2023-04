Pesaro, aggressione choc a sassate: corsa in ambulanza per una donna coperta di sangue

PESARO - Questa mattina intorno alle 9 una giovane donna è stata trovata sanguinante, probabilmente ferita a sassate, in strada in via Montenevoso. Sarebbe stata aggredita all'interno di un'abitazione, ora "sigillata" dalle forze dell'ordine.

L'allarme è scattato questa mattina intorno alle 9 quando alcuni vicini di casa hanno sentito delle grida e hanno avvertito i carabinieri e la polizia. Si tratterebbe di una colf 55enne: ora è ricoverata all'ospedale di Pesaro in codice rosso.

Il personale del 118 ha chiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo atterrato sulla statale all'altezza di via Milano nell'area dismessa di un benzinaio. Il suo intervento non è stato necessario però nell'atterraggio ha urtato contro un cartello stradale danneggiando l'elica e per questo non ha ancora ripreso il volo.