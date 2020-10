Padre Maccalli e Nicola Chiacchio liberati in Mali: i due ostaggi italiani furono rapiti in Niger nel 2018

Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sarebbero stati liberati. A riportare la notizia è Repubblica che cita come fonte il portavoce del presidente del Mali che avrebbe dato l'annuncio della liberazione dei due ostaggi italiani da parte dei militanti jihadisti. Padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono stati rapiti in Niger nel 2018. La notizia sarebbe stata confermata all'Ansa da da fonti qualificate. Al momento manca ancora la conferma da parte della Farnesina.

Il sacerdote Pier Luigi Maccalli, della diocesi di Crema, fu rapito il 17 settembre del 2018 in Niger, in una missione a circa 150 km dalla capitale Niamey. In aprile Avvenire aveva pubblicato un video in cui appariva il sacerdote lombardo prigioniero insieme a Chiacchio, del quale si erano si erano perse le tracce, forse rapito durante una vacanza.

