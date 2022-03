Addio ad Alberto Liberati, il calcio piange il suo cuore bianconero. Nel pomeriggio di oggi l'ultimo saluto

MONTEGIORGIO - Il calcio piange la scomparsa di Alberto Liberati. Il dirigente del Montegiorgio Calcio si è spento giovedì sera, all’età di 69 anni, nella sua abitazione di Monteverde. Una vita divisa tra il lavoro, come impiegato nell’Ufficio tecnico di Monte Vidon Corrado, e il calcio, sua immensa passione. Grande tifoso dell’Ascoli, fin dagli anni del presidentissimo Costantino Rozzi, al quale è dedicato l’Ascoli Club di Montegiorgio e circondario, di cui Liberati era stato tra i fautori, ricoprendone poi il ruolo di presidente.

Un amore viscerale per i colori bianconeri, che lo portavano ad essere sempre presente, sia in casa, che in trasferta. Non mancava mai di ricordare aneddoti e ricordi della storia bianconera, oltre ad essere sempre pronto a prodigarsi per ospitare nel suo club i vari protagonisti dell’Ascoli. Ancor più dopo il pensionamento, si era dedicato al calcio dilettantistico, diventando dirigente di squadre come Civitanovese, Folgore Veregra e Montegiorgio. Amava seguire da vicino le sorti della squadra, andando spesso in panchina o a bordo campo, dove incitava i suoi ragazzi e correva ad abbracciarli per primo in caso di gol.

Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dalla famiglia, arrivati anche da parte dell’Ascoli Calcio e del Montegiorgio Calcio, che attraverso i propri canali social, hanno voluto ricordare: il garbo, l’affetto e la passione di una figura come la sua. I funerali di Liberati, che lascia la moglie e un figlio, oggi alle ore 15 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Monteverde.

