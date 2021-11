Corto Dorico, Caramazza e Liberati per “L’Ora di cinema” risponderano alle domande dei liceali di Ancona

ANCONA - Si avvicina Corto Dorico Film Fest 2021 (dal 4 al 12 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona) e tornano gli appuntamenti di "L’Ora di cinema - in classe con…", riusciti incontri virtuali che vedono alternarsi protagonisti del cinema italiano di fronte a studenti dei licei in cui per 60 minuti, proprio come un’ora di una qualsiasi materia scolastica, si parlerà di cinema.

Dopo Valeria Golino, Michele Riondino, Sidney Sibilia e Marco D’Amore tanti i protagonisti del cinema che anche quest’anno vogliono esserci. News dell’ultima ora, giovedì 2 dicembre, a rispondere alla domande dei ragazzi saranno gli attori Selene Caramazza e Simone Liberati. Selene Caramazza ha partecipato a diverse fiction tra cui: Catturandi, Squadra antimafia 7-8, Don Matteo 10, Il bello delle donne 20 anni dopo, Il Cacciatore e L’ora. Cuori Puri è il suo esordio al cinema e il primo ruolo da protagonista insieme a Simone Liberati.



Venerdì 3 dicembre, per l’anteprima di Corto Dorico ci sarà lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni, conosciuto ai più per aver diretto il film Scialla! (Stai sereno) con cui ha vinto il David di Donatello e il Nastro D’Argento come miglior regista esordiente ma che in realtà ha collaborato alle sceneggiature di molti film di Paolo Virzì (Ovosodo, Caterina va in città, Il capitale umano e tantissimi altri), Mimmo Calopresti, Francesca Comencini, Ficarra e Picone e in tv al commissario Montalbano. Si proseguirà lunedì 6 dicembre con l’attrice Sara Serraiocco e il regista Mauro Mancini.

A concludere il nuovo ciclo di appuntamenti sarà l’attore Vinicio Marchioni, martedì 14 dicembre. Agli incontri interverranno i co-direttori artistici di Corto Dorico: il regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e lo sceneggiatore Luca Caprara. Gli appuntamenti si potranno seguire, a partire dalle ore 18.30, in diretta Facebook sulla pagina di Corto Dorico. Parteciperanno gli studenti di quattro licei del capoluogo dorico: Mannucci,Savoia Benincasa, Rinaldini e Galileo Galilei.

