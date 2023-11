Lanfranco Pace, morto il giornalista ex conduttore di "Otto e mezzo": aveva 76 anni

È morto Lanfranco Pace, giornalista che in passato ha condotto il programma "Otto e mezzo" su La7. Aveva 76 anni. Ha lavorato per il Foglio, che ha dato la notizia del decesso. Pace è stato sposato con l'inviata Rai Giovanna Botteri, con la quale ha avuto una figlia, Sarah Ginevra.

Chi era Lanfranco Pace

Lanfranco Pace è nato il 1º gennaio 1947 a Fagnano Alto, in Abruzzo. Da giovane ha fatto parte del di Potere Operaio - un gruppo della sinistra extraparlamentare - dove è stato uno dei principali dirigenti. Nel caso del sequestro di Aldo Moro, gli fu chiesto di intermediare contattando alcuni ex esponenti di Potere Operaio che erano entrati a far parte delle BR.

In tv, ha condotto il programma "Otto e mezzo" su La7 dal 2008 al 2010. È stato editorialista de Il Foglio. È stato sposato due volte: prima con Stefania Rossini, giornalista de L'Espresso. Dopo il primo divorzio, ha sposato Giovanna Botteri.