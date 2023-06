Elisa Anzaldo, gaffe in diretta al Tg1 durante la Festa della Repubblica: cosa ha detto la giornalista

La giornalista del Tg1, Elisa Anzaldo è in diretta per la telecronaca della Festa della Repubblica dalla Capitale. Poco prima della parata e del sorvolo delle Frecce tricolori sull'Altare della Patria, la giornalista, però, si è resa protagonista di un momento imbarazzante che non è passato inosservato ai telespettatori.

La gaffe di Elisa Anzaldo

Elisa Anzaldo, infatti, in diretta ha detto: «Nel 1946 gli italiani sono stati chiamati a scegliere tra la monarchia e la repubblica. E hanno scelto la monarchia». Il tono di voce della giornalista era molto serio perché non si è resa conto della gaffe appena fatta, ma gli spettatori a casa non hanno atteso oltre per commentare con ironia il momento sui social.