Maltempo. Kayak si rovescia in laguna. Ragazza in acqua, l'amico si tuffa per salvarla e sparisce: ritrovati

VENEZIA - Ondata dianche in laguna dove un'imbarcazione di tipoè stata: una ragazza è finita in acqua, un amico si è tuffato per salvarla ed è scomparso. L'incidente è accaduto tra le isole di Murano e Burano, protagonisa un, tutti italiani, che stavano attraversando il canale che collega le due isole.Una delle imbarcazioni si è rovesciata, la giovane è finita in acqua e l'amico ha tentato di salvarla tuffandosi. Momenti di preoccupazione per entrambi, che sembravano essere stati inghiottiti dalle acqua. Ma per fortuna non è stato così. La donna si era messa a nuotare, raggiungendo sana e salva un isolotto tra Mazzorbetto e l'aeroporto. Alla fine è stata recuperata con l'elicottero. Alla fine anche il ragazzo che si era tuffato per salvarla è stato ritrovato e salvato.