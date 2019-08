Bambino di 6 anni a faccia in giù nel mare: è stato salvato da un bagnante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO - Rischia di affogare: bambino di sei anni salvato in spiaggia dai bagnanti e dagli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo Spa.Il fatto è avvenuto alle 12.20, nella zona compresa tra le torrette 14 e 15, in corrispondenza delle piazze Brescia e Trieste. Un bambino di origine cingalese, in vacanza con la famiglia, si è trovato in difficoltà in acqua: un bagnante lo ha notato con il viso nell'acqua ed è intervenuto allertando i bagnini.Recuperato, respirava, anche se aveva uno sguardo assente. Messo in posizione di sicurezza, sono giunti nel frattempo i soccorsi ed ha reagito all'intervento. Portato all'ospedale di Jesolo, è stato successivamente trasportato nel reparto di Pediatria di Padova. In considerazione della giovanissima età ed in mancanza di posti letto a Padova, è stato portato a Verona. Le sue condizioni sono buone.