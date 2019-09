Tuffo nel lago dopo la pesca 30enne colto da malore rischia l'annegamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRE ROVERESCHE - Una battuta di pesca al lago tra amici, poi un bagno rinfrescante intorno al mezzogiorno, ma nel breve volgere di qualche istante quel tuffo gioioso si è trasformato in un dramma. Appena in acqua un trentenne di origini moldave ha accusato un malore ed è andato sotto. I suoi amici si sono tuffati a loro volta per aiutarlo e sono riusciti a riportarlo a riva, dopo non pochi sforzi. Nonostante la tempestività del soccorso, la situazione aveva già preso una brutta piega e le condizioni del giovane uomo apparivano piuttosto critiche. Ora è ricoverato in rianimazione negli Ospedali Riuniti Torrette ad Ancona.