Meteo ponte primo novembre, in arrivo forte perturbazione: Halloween all'insegna della pioggia

Quali previsioni meteo per il lungo ponte di Ognissanti? Il weekend sarà in parte caratterizzato dal maltempo con rischio nubifragi su alcune regioni. «Nuove perturbazioni atlantiche in arrivo nei prossimi giorni con ulteriori piogge e temporali talora di forte intensità. Tuttavia non tutte le zone saranno colpite allo stesso modo e anzi non mancheranno anche parentesi assolate», spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

Weekend dai due volti meteo

Prima prevarrà il sole e poi qualche pioggia. «Ci apprestiamo ad affrontare il pungo Ponte di Ognissanti con tempo decisamente dinamico sull’Italia, nel mirino di nuove perturbazioni atlantiche, come è normale che sia durante la stagione autunnale», spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara. «Il weekend sarà tutto sommato in buona parte discreto per un sabato di sole prevalente al Centronord, mentre al Sud, Sicilia e Sardegna ritroveremo ancora della variabilità con occasione per qualche piovasco localizzato.

Lunedì arriva una nuova perturbazione, rischio nubifragi

Lunedì arriva una nuova perturbazione con un forte rischio nubifragi. «Sarà il preludio ad un peggioramento più marcato che riguarderà il Nord e la Toscana nella giornata di lunedì 30” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – una nuova perturbazione atlantica porterà infatti piogge e rovesci diffusi per l’appunto sulle regioni settentrionali e in parte anche al Centro: non escluse precipitazioni particolarmente intense e/o nubifragi in particolare tra alta Toscana, Levante Ligure e ovest Emilia, dove saranno possibili picchi di oltre 80-100mm con rischio criticità idro-geologiche. Successivamente piogge forti potranno interessare anche comparto alpino, prealpino e pedemontano. Martedì la perturbazione dovrebbe interessare in modo più diretto pure il Centrosud ma con maggiori effetti lungo il versante tirrenico. Il tutto accompagnato da venti a tratti forti tra Ostro e Libeccio, tanto che alla fine le temperature si manterranno spesso su valori molto miti in particolare al Centrosud».

Tendenza Ognissanti

«Proprio in corrispondenza di Ognissanti si potrebbe avere una breve tregua soleggiata quantomeno al Centronord, mentre il Sud potrebbe risentire ancora di qualche pioggia (evoluzione che però necessita di conferme data la distanza temporale). Tuttavia a seguire nuove perturbazioni atlantiche punteranno Italia e Mediterraneo prolungando con ulteriori piogge questa fase meteorologicamente molto dinamica», concludono da 3bmeteo.com