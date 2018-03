Italiani scomparsi in Messico un nuovo mistero: i codici segreti della polizia

di Paolo Barbuto

Italiani scomparsi in Messico. Trovati 5 corpi smembrati: "Subito l’esame del Dna"

Le donne delle famiglie: "Partiamo e andiamo a cercarli"

Le indagini sulla sorte dei tre napoletaniin, a Tecalitlan, il 31 gennaio non producono risultati apprezzabili: le autorità locali non sono capaci di rintracciare Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino.La notizia sui media va affievolendosi, anche le ricerche sembrano a un punto morto. Eppure, proprio dal, arrivano dettagli che potrebbero essere determinanti per la ricostruzione della vicenda. Emergono dalle dichiarazioni rese da Francesco Russo, parente dei tre dispersi, agli inquirenti messicani. Il documento è contenuto nel file Fed/Seido/Ueidms-Jal 171/2018 che racchiude tutti gli elementi raccolti dalla Procura specializzata in delinquenza organizzata e dall’«Unità speciale sequestri» (entrambe parte degli organi federali messicani) ed è stato diffuso ieri in un reportage di Patricia Dàvila su «Proceso».Da quel documento si apprende che agli ultimi messaggi vocali inviati viada Vincenzo Cimmino e Antonio Russo, appena fermati dalla polizia, fece seguito una telefonata della quale fino ad ora non era stata diffusa la notizia. Proviene dal numero di Vincenzo Cimmino che non osa parlare ma lascia aperto il collegamento, probabilmente per dare modo al cugino Francesco Russo di ascoltare quel che sta succedendo. Si sentono voci in sottofondo, quasi certamente quelle degli agenti che hanno appena fermato gli italiani. Il contenuto è surreale: composto esclusivamente da una serie di numeri. Subito c’è un numero ripetuto due volte, «quince, quince», quindici. Poi una sequenza 34-11-77-60-06 ripetuta tre volte scandendo bene le cifre e seguita da una richiesta «ricevuto?». Subito dopo un’altra sequenza, 43 - 11- 58 - 42 - 45, anche questa scandita con precisione. Poi cala il silenzio e Francesco chiude la comunicazione preoccupato, per andare a sporgere denuncia sperando di ritrovare al più presto i suoi congiunti.Ma cosa significano quelle sequenze numeriche? Nei documenti ufficiali non ci sono spiegazioni, del resto si tratta semplicemente del verbale di acquisizione di informazioni da parte di Francesco Russo. Allora abbiamo cercato di trovare una spiegazione. Non si tratta di numeri telefonici e non sono coordinate satellitari; non sono numeri di documenti di riconoscimento né numeri di telaio di automobili. Ci è venuto incontro un esperto di codici militari che ha ricordato l’esistenza di un «Codigo Mil» in utilizzo nel passato in Messico. Si tratta di una serie di numeri ai quali corrispondono messaggi sulle attività di polizia e di controllo, venne sperimentato in occasione delle Olimpiadi del Messico. Pian piano, è uscito dalle comunicazioni dei militari per resistere esclusivamente nei messaggi delle polizie locali delle piccole città. Così ci siamo procurati una copia del «Codigo mil» e abbiamo provato a tradurre le sequenze numeriche riportate nei documenti ufficiali. A questo punto è utile chiarire che si tratta esclusivamente di una ipotesi fatta dal nostro giornale, non ci sono fonti ufficiali che confermano l’applicazione di questo codice nelle parole dei poliziotti corrotti di Tecalitlan.Il primo numero, «quince», quindici, nel codice sta a indicare il carburante: i due napoletani sono stati fermati a una stazione di servizio mentre facevano rifornimento. La prima sequenza, lo vedete nel grafico in alto in questa stessa pagina chiederebbe di non diffondere la notizia (34), di chiudere i collegamenti radio (11), di restare in allerta (77). Gli ultimi due numeri, 60 e 6 indicano rispettivamente «narcotici» e «ricerca».La seconda sequenza indicherebbe, secondo il «codigo mil» che si tratta di agenti motociclisti (43), che bisogna chiudere i collegamenti radio (11), che c’è un’automobile (58), che si richiede la ricerca di precedenti (42) e che la pattuglia si è separata (45). Per dovere di cronaca segnaliamo che il numero 58 in alcune versioni del «codigo», sta a indicare un delitto a sfondo sessuale che poco avrebbe a che fare con questa vicenda.Una ipotetica «versione in prosa» delle sequenze numeriche potrebbe essere, più o meno, la seguente: «Li abbiamo trovati, sono alla stazione di servizio». Poi «non farlo sapere a nessuno, chiudi i collegamenti radio e resta in allerta. Sono narcotrafficanti, stiamo investigando. Oppure, più probabile, sono quelli che stavano cercando i cartelli dei narcotrafficanti, li abbiamo trovati». E infine «Noi siamo in moto e adesso chiuderemo i contatti radio, ci siamo separati in due gruppi, abbiamo con noi l’automobile. Cercate di scoprire se queste persone hanno precedenti». Lo ripetiamo, si tratta di una nostra ipotesi, sulla base dell’unico dato certo che sono le sequenze numeriche ascoltate da Francesco Russo nell’ultimo, drammatico, contatto con i suoi parenti.